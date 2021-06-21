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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alacak verecek meselesinde baba oğul tornavida ile yaralandı

Alacak verecek meselesinde baba oğul tornavida ile yaralandı

Yaralıdan detay

Hastane Akalan Alacak Verecek Meselesi Arbede Saldırı 

-Olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden baba ve oğlu tornavidalı saldırıya uğradı. Saldırıda baba ağır yaralanırken, oğlu hafif yaralandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Huzurevi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K., ve oğlu Murathan U. K., alacak verecek meselesi yüzünden A.D ile telefonda tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürmesi ile A.D., Murat K.,’nın evinin önüne geldi. A.D., Murat K., ile arasında arbede yaşandı. Arbede sonrası A.D., yanında bulundurduğu tornavida ile Murat K., ve oğlu Murathan. U. K.,’ya saldırdı. Saldırı sonrası Baba oğul kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı baba ve oğul Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.D., ise yaklaşık bir saat sonra ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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