Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu...Kan davasına dönüşen husumet kamerada

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu...Kan davasına dönüşen husumet kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Hastane Kamera Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Silahlı saldırı anları
-Yaralanma anı
-Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler'de iki akraba aile arasında alacak verecek tartışmasında kan döküldü. Bu olayın ardından taraflardan biri karşı aileye iki kere pusu kurarak silahlı saldırıda bulundu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında para mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışmanın büyümesi üzerine karşı karşıya gelen akrabalar silahlarına davranarak çatıştılar. Tekin ailesi bir kişi, akrabası olan karşı aileden iki kişiyi vurarak, karakola teslim oldu. Daha sonra bu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak yaşanan olaylardan sonra bu duruma kinlenen akrabalar olayın peşini bırakmadılar. Kan davasına döndü Kendi ailelerden iki kişinin yaralanmasını hazmedemeyen akrabalar, karşı atağa geçti. Tekin ailesinin bireylerinden Cemal Tekin 10 Eylül günü Yenibosna Serik Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Arabaya bindiği sırada, bir kişi aracın yanına gelerek silah doğrulttu. İki el ateş eden saldırganın daha sonra silahının tutukluk yapması sonucu kaçmak istedi. Bu sırada yara almadan kurtulan Tekin, arabadan inerek saldırganın üstüne atladı. Saldırgan ile boğuştuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıların arkası kesilmedi Bu olayın ardından geçtiğimiz cumartesi günü bir saldırı daha gerçekleşti. Akşam saatlerinde Kocasinan Ağaç Sokak'ta eve gelen Tekin kardeşler yine silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran zanlı, “intikam alacağız” dedikten sonra silahını ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Bahri Tekin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın peşinden koşan diğer kardeş ise, silahını ateşleyerek arkasında koştu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altından olan Bahri Tekin’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatışma anları güvenlik kamerasında Yaşanan iki olayda güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde, bir kişinin otomobile yanaştığı silah sıkmaya başladığı daha sonra silahın tutukluk yaptığı görülüyor. Araçtan inen bir kişi ile saldırganın boğuşması da kameraya yansıyor. Diğer görüntüde ise, bir kişinin eve giden kardeşlerin arkasından ateş açtığı, bir kişinin yaralandığı ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı sırada onun arkasında bir kişinin de silah sıktığı görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı