Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu...Kan davasına dönüşen husumet kamerada

-Silahlı saldırı anları

-Yaralanma anı

-Genel görüntü ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bahçelievler'de iki akraba aile arasında alacak verecek tartışmasında kan döküldü. Bu olayın ardından taraflardan biri karşı aileye iki kere pusu kurarak silahlı saldırıda bulundu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında para mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışmanın büyümesi üzerine karşı karşıya gelen akrabalar silahlarına davranarak çatıştılar. Tekin ailesi bir kişi, akrabası olan karşı aileden iki kişiyi vurarak, karakola teslim oldu. Daha sonra bu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak yaşanan olaylardan sonra bu duruma kinlenen akrabalar olayın peşini bırakmadılar. Kan davasına döndü Kendi ailelerden iki kişinin yaralanmasını hazmedemeyen akrabalar, karşı atağa geçti. Tekin ailesinin bireylerinden Cemal Tekin 10 Eylül günü Yenibosna Serik Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Arabaya bindiği sırada, bir kişi aracın yanına gelerek silah doğrulttu. İki el ateş eden saldırganın daha sonra silahının tutukluk yapması sonucu kaçmak istedi. Bu sırada yara almadan kurtulan Tekin, arabadan inerek saldırganın üstüne atladı. Saldırgan ile boğuştuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıların arkası kesilmedi Bu olayın ardından geçtiğimiz cumartesi günü bir saldırı daha gerçekleşti. Akşam saatlerinde Kocasinan Ağaç Sokak'ta eve gelen Tekin kardeşler yine silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran zanlı, “intikam alacağız” dedikten sonra silahını ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Bahri Tekin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın peşinden koşan diğer kardeş ise, silahını ateşleyerek arkasında koştu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altından olan Bahri Tekin’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatışma anları güvenlik kamerasında Yaşanan iki olayda güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde, bir kişinin otomobile yanaştığı silah sıkmaya başladığı daha sonra silahın tutukluk yaptığı görülüyor. Araçtan inen bir kişi ile saldırganın boğuşması da kameraya yansıyor. Diğer görüntüde ise, bir kişinin eve giden kardeşlerin arkasından ateş açtığı, bir kişinin yaralandığı ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı sırada onun arkasında bir kişinin de silah sıktığı görülüyor.



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