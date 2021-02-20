Alacak verecek kavgasında kan aktı

-Cep telefonu görüntüleri



( YALOVA ) YALOVA



- Yalova'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde İstanbul Caddesi İniş Sokak'ta T.C, A.C, F.B, Ü.B. ve M.Ç. karşılaşarak, iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden kavga etti. T.C. bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, yaralanan şahıs 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.



loading...