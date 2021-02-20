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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alacak verecek kavgasında kan aktı

Alacak verecek kavgasında kan aktı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Tahkikat 

-Cep telefonu görüntüleri

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde İstanbul Caddesi İniş Sokak'ta T.C, A.C, F.B, Ü.B. ve M.Ç. karşılaşarak, iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden kavga etti. T.C. bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, yaralanan şahıs 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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