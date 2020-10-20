Alacak verecek kavgası kanlı bitti

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( GAZİANTEP ) -- Sokakta karşılattığı husumetlisine pompalı ile domdom kurşunu sıktı GAZİANTEP



- Gaziantep’te alacak verecek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ise bir kişi pompalı tüfek ile bacağından vurularak yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Nuri Ş. ile A.U sokakta karşılaşınca aralarından tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmadan iddiaya göre A.U yanında bulunan pompalı tüfek ile Nuri Ş.’in sağ bacağına ateş etti. Bacağına yabani hayvan avında kullanılan ve ‘domdom kurşunu’ olarak bilinen mermi isabet eden Şeker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şeker’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken husumetlisini domdom kurşunu ile vuran A.U ise polis tarafından gözaltına alındı. (RY-SD-



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