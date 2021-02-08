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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alacağını istedi, bacağından vuruldu

Alacağını istedi, bacağından vuruldu

Ambulanstan detay

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın gidişi
-Olay yerinden detay
-banktan detay
-Gencin arkadaşları detay
-Polisin çalışması

( ANTALYA )- Parktaki alacak verecek kavgasında bir kişi silahla vurularak iki bacağından yaralandı ANTALYA

- Antalya’da arkadaşıyla birlikte parktaki bankta otururken alacağını isteyen genç, borç verdiği kişi tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu. Genç hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi bulmak için polis çalışma başlattı. Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 861.sokaktaki parta meydana geldi. İddiaya göre, parka birlikte gelen Mesut Ç. (29) ile B. Y. arasında alacak verecek davası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B. Y. yanında bulunan tabancayla Mesut Ç’ ye 4 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi sol ve sağ bacağına isabet eden Mesut Ç. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde kalan Mesut Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından belirtilen eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (SM-
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