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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı

Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı

kar yağışı

Bild Yağan Kar Yağışı 

-Karayolları ekiplerinin çalışması

( ANTALYA -EK)- Bin 825 rakımlı karayolu karla buluştu ANTALYA

- Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı yağdı.Gece saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken çok az miktardaki karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.
Karayolları ekiplerinin Alacabel bakımevinde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için hazırlıklı oldukları bildirildi.

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