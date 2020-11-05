Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı



- Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken çok az miktardaki karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Karayolları ekiplerinin Alacabel bakımevinde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için hazırlıklı oldukları bildirildi.





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