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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Alabora olan teknedeki 5'i Türk mürettebat 37 kişi sağ olarak kurtarıldı

Alabora olan teknedeki 5'i Türk mürettebat 37 kişi sağ olarak kurtarıldı

kaymakamın açıklaması

Avcılık Trol 

-arşiv

( ANTALYA )- Alanya kaymakamından batan tur teknesi açıklaması ANTALYA

- Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, fırtına sebebiyle alabora olan teknedeki 38 yolcudan 5'i mürettebat 37 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
Kaymakam Ürkmezer, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek " Alanya Kalesi, Fosforlu Mağara önünde bir tekene alabora oldu. 33 yolcu ve 5 mürettebat vardı. 37 kişiyi sağ salim limana getirdik. Ancak 37 yaşındaki bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Artık iş savcılık boyutunda. Savcı bey gerekli araştırmayı yaptıktan sonra gerekli çalışmayı yapacaktır. Yaralıların acil bir durumu yok. Hepsi kontrol altında." dedi
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