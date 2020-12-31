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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alabora olan bottaki genci arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki genci arama çalışmaları sürüyor

Aile detay

Şiddetli Rüzgar Umutlu 

-Deniz detay
-Sahil güvenlik detay
-NOT: Çocuğun haberdeki fotoğrafı eklenecek

( HATAY ) -- Ali Nail Gündoğan'ın ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinden arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu sonucu suya düşerek kaybolan gencin ailesi arama kurtarma çalışmasını umutlu takip ediyor. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ali Nail Gündoğan’nın (23) arkadaşıyla Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı. Bot kısa süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen Ali Nail Gündoğan (23) kaybolurken arkadaşı kendi imkanlarıyla kurtuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma ekibi arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Gündoğan'ın ailesi de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. (ALC-
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