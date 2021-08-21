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Akyaka yerli turiste kaldı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Akyaka yerli turiste kaldı

Akyaka yerli turiste kaldı

Akyaka sahili detay görüntü

( MUĞLA )- Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula Akyaka mahallesi günübirlikçi turistlere kalırken, sahilde doluluk yüzde yüzü geçti MUĞLA

İngiltere Yerli Turist Yangın Turist Irak 


- Ağustos ayının 15’ine kadar yangınlar nedeniyle yerli turistin de terk ettiği Muğla’da hareketlilik yeniden başladı.
Günübirlik yerli turistin en fazla tercih ettiği merkezlerden Ula’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi yerli turistin akınına uğradı. Aydın, İzmir, Denizli gibi yakın illerden günübirlik araçları ile gelen vatandaşlar, Akyaka’da deniz, kum ve güneşin keyfini yaşadı. Rus ve Ukrayna gibi ülkeler Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’yi uçuşları serbest bırakırken, özellikle Muğla’nın en fazla turist ağırladığı İngiltere’den uçuşların hala yapılmaması sonucu sahiller yerli turistlere kaldı. (BT-Y)
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