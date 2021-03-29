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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı

Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı

tekne ile azmak dip temizliği detay

( MUĞLA ) -- Muğla’da günübirlik tatil merkezlerinin önemli merkezi Akyaka Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kadın azmağı, Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri tarafından Azmak dip temizliği yapıldı. MUĞLA

Yabancı Turist Kooperatif Gesi Irak Çöp Kutusu 


- Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistik tekne gezisine çıktığı Kadın azmağı, Akyaka sevdalısı Azmak Taşıyıcılar kooperatifi üyeleri tekne kaptanı Şadi Durmaz ve aynı zamanda dalgıç olan Murat Bağcı tarafından Azmak dip temizliği yapıldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Pazar günü Tekne kaptanları Şadi Durmaz ve Murat Bağcı, kısıtlamayı Kadın Azmağında temizlik yaparak değerlendirdiler. Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerinin kullandığı Kadın Azmağında ayda bir gün dip temizliği, hafta da biri ise yüzey temizliği yapan Akyaka sevdalıları vatandaşları da Azmak temizliği konusunda uyardılar. Tekne kaptanı Şadi Durmaz, “Bu azmak Muğla’mızın göz bebeği. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti bu azmak üzerinde tekne gezisi yaptırıyoruz. Biz kooperatif olarak ayda bir defa azmak dibi temizliği, haftada bir gün ise yüzey temizliği yapıyoruz. Azmak dibinde lastikler, sandalyeler ve buna benzer çok sayıda atık var. Bunlar insan eli ile atılıyor buraya. Vatandaşlarımızdan ricamız, Kadın Azmağını temiz tutsunlar. Azmak kenarında ağaçların gölgesinde dinlenen, yiyecek içecek getiren vatandaşlarımız çöplerini en yakın çöp kutusuna atsınlar. Bu azmak bizim değil, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli emanet ve miras. Bu emanete herkesin sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.
(BT-Y)
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