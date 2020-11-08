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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Akyaka’da orman yangını

Akyaka’da orman yangını

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Cep Telefonu Orman Yangını Trol 

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( MUĞLA )-Ula’nın Akyaka mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını itfaiye ve orman arazöz ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. MUĞLA

- Muğla’nın Ula ilçesine bağlı sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde bir otelin arka bölümünde başlayan orman yangını Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Akyaka Kermetur mevkiinde yol kenarında başlayan orman yangını sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alındı. Ula Jandarma Karakol ekipleri yangının çıkışı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
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