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AKUT ve vatandaşlar hayvancılık işletmelerini tahliye ediyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
AKUT ve vatandaşlar hayvancılık işletmelerini tahliye ediyor

AKUT ve vatandaşlar hayvancılık işletmelerini tahliye ediyor

HAYVANLAR

İş Makinesi Yangın Ormanlı Orman Yangını Hayvancılık 

-TAHLİYE EDİLEN AHIRLAR
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Akçaova’nın yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın köydeki hayvancılık işletmelerine sıçradı. AKUT ve vatandaşlar çiftlikleri boşaltıyor. Akşam saatlerinde Akaçova yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan orman yangını hızla ilerliyor. Bu arada fırlayan çam kozalaklarının çevreye yayılması sonucu yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Oldukça fazla miktarda hayvancılık işletmesinin olduğu Akçaova, Altınabat, ve Sarıköy’de vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için işletmeleri boşaltmaya başladı.
Vatandaşlara AKUT ekipleri de destek verirken bu arada iş makinesi olanlar hayvanların bulunduğu ahırların çevresini sürerek yangından korunmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise kamyonetlere yüklediği hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.
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