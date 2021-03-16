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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AKUT’tan 5 saatlik keçi kurtarma operasyonu

AKUT’tan 5 saatlik keçi kurtarma operasyonu

AKUT ekiplerinin dağa tırmanışı

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Kayalı Keçi Şili 

-Ekiplerin keçiye ulaşması
-Ekiplerin keçiyi çıkarması
-Ekiplerin keçiyi sahibine teslim etmesi

( OSMANİYE )- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kalan bir keçi AKUT Mersin ekibi tarafından 5 saat süren operasyonla bulunduğu yerden çıkartıldı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikte kalan bir keçi, AKUT Mersin ekibi tarafından 5 saat süren operasyonla kurtarıldı. İp yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkartılan keçi sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Kösepınar mevkiinde Abdullah Kertmen, keçilerini otlamaya çıkardı. Bir süre sonra keçilerden birisinin yaklaşık 200 metrelik dik kayalığın yaklaşık 30 metresinde olduğunu gördü. Keçinin kendi kendine ineceğini düşünen Kertmen, uzun süre bekledikten sonra keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını düşündü. Dik kayalıklarda öylece 3 gün boyunca mahsur kalan keçinin inemeyeceğine kanaat getiren Abdullah Kertmen, AKUT’tan yardım istedi. 14 Mart Pazar günü sabah saatlerinde yola çıkan AKUT Mersin ekibi keçilerin bulunduğu bölgeye ulaştı. 6 kişilik ekiple çalışmalara başlayan AKUT ekibi hazırlıklarını tamamladıktan sonra kayalıklardan aşağıya indi. 5 saat süren operasyon sonunda bulunduğu yerden çıkartılan keçi Abdullah Kertmen’e teslim edildi.Keçileri için AKUT’tan yardım istediğini söyleyen Kertmen, “Geldiler keçimi bulunduğu yerden kurtardılar. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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