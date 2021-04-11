Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
AKUT görevlilerinden polislere çay ikramı

AKUT görevlilerinden polislere çay ikramı

AKUT ekiplerinin Polis ekiplerine ziyaretinden detay

Koronavirüs Hatıra Fotoğrafı Polis Teşkilatı Polis Ekipleri Şehir İçi 

-AKUT Arama Kurtarma Ekip Lideri Mete Kızıl ve Polis Memuru Mehmet Selçuk'tan röportaj
-Pasta kesiminden detay

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Şubesi ekipleri görevi başında olan polislerin 'Polis Haftasını' kutladı. Polis Haftası nedeniyle AKUT Eskişehir ekibi şehrin giriş noktalarındaki ve şehir içinde nöbet tutan polis ekiplerini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen polis ekipleri AKUT ekibine teşekkür etti. Ziyarette uygulama noktalarında, üzerinde ‘Güvenle 176 Yıl’ yazılı pasta kesildikten sonra çay ikram edildi. Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çekinildi. “Soğuk havaya rağmen görevleri başındalar” Konuyla alakalı konuşan AKUT Ekip Lideri Mete Kızıl, polis teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlarken onların ülke için ne kadar önemli olduğuna değindi. Kızıl konuşmasında; “Emniyet Teşkilatının 176’ıncı yılında bizde görev yapan arkadaşları ziyaret ettik. Bursa yönündeki uygulama noktasını ziyaret ettik şimdi de Ankara yönündeki uygulama noktasını ziyaret ediyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen onlar burada 24 saat görevdeler. Böyle bir günde biz de onları unutmayalım istedik. Bu ülke için şehit olan kahramanlarımızı da minnetle anıyoruz” diyerek polis ekiplerine minnettarlığını dile getirdi. Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Mete Kızıl ve AKUT Arama Kurtarma Ekibine teşekkür eden Polis Memuru Mehmet Selçuk, zor günlerde böyle bir ekiple beraber çalışmanın gururuna değindi. Selçuk, konuşmasının devamında ise duygularını şöyle dile getirdi: “AKUT gibi gönüllük esasına dayanan kurumlar ile ülkenin zor günlerinde vatandaş için yardıma koşmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Böyle güzel bir günde bizi unutmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, hele ki bu koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak umut verici.” (BT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement