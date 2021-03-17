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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Akü hırsızları jandarmadan kaçamadı

Akü hırsızları jandarmadan kaçamadı

AKÜ HIRSIZLARININ ADLİYEYE ÇIKARTILMASINDAN DETAY

( NEVŞEHİR )- Nevşehir’de akü hırsızı 3 kişi tutuklandı NEVŞEHİR

Jandarma Akü Hırsızı Akalan Hırsız Kışla 


- Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde Türk Telekom santralinde bulunan aküleri çalan şüpheli 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde Türk Telekom santralinde bulunan akülerin kimliği belirsiz kişililer tarafından çalındığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında akü hırsızlığını yaptığı tespit edilen F.E., E.T., I.A. ve M.U.U. çalmış oldukları aküler ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T., I.A. ve M.U.U. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken F.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (COŞ_
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