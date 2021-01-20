Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor

Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor

-zeytin ağaçlarını budayan üreticilerden detaylar

Europe Euro Kıyma Makinesi Euro 

--zeytin ağaçlarının budanan dallarından görüntü
--zeytin ağaçlarının drone görüntüsü
--zeytin dallarını toplayan üreticilerden detaylar
--zeytin yaprağından detaylar
--üreticilerle röp

( BURSA - ÖZEL - DRONE)- Zeytinleri budamaya başlayan çiftçiler yaprakları bedava dağıtıyor BURSA

- Bursa’da zeytinleri budamaya başlayan üreticiler aktarlarda kilosu yüz liraya satılan zeytin yapraklarını bedava dağıtıyor. Zeytin yaprağı çayında bulunan oleuropein maddesinin korona virüse karşı antiviral tesir gösterdiğini duyan vatandaşlar zeytin yaprağına büyük rağbet gösteriyor. Zeytin yaprağının aktarlarda kilosu 100 liradan yok satıyor. Her yıl muntazaman budanan zeytin ağaçları bu sene de budanmaya başladı.
Üreticilerin budadıkları dallar yere düşüyor. Üzerinde zeytin yapraklarının da bulunduğu bu dallar ya yakılıyor ya da kıyma makinesiyle yok ediliyor. Bu dallar ortadan kaldırılmazsa üreticilere ayak bağı oluyor. Üreticiler bu dalları yakmadan veya kıymadan evvel isteyenlerin yapraklarını toplayabileceğini söyledi.

Zeytin ağaçlarını budamaya başlayan zeytin üreticileri, "Zeytin yaprağının 100 liraya satıldığını duyduk. Bizde yapraklar bedava. Budadığımız yapraklar yok olacağına vatandaş faydalansın. Budama zamanı kestiğimiz dallardan vatandaşlar gelsin istedikleri kadar yaprak alsın. Ama ağaçların üzerinden kesmesinler. Bu ağaca büyük zarar verir. Budanan dallardan isteyen istediği kadar alabilir" dedi.
(BRK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye - Kazakistan: 3-1 Maç SonucuTürkiye - Kazakistan: 3-1 Maç Sonucu
Türkiye - İsveç 2:1Türkiye - İsveç 2:1
Euro 2012'den Akılda Kalan GörüntülerEuro 2012'den Akılda Kalan Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı