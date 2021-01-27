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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksu’da hortum sera örtülerini uçurdu

Aksu’da hortum sera örtülerini uçurdu

Zarar gören seralardan görüntü

Tarım Hasar Tespit Tarım Arazisi 

-çilek üretimi yapan Mehmet Erüz röportaj

( ANTALYA -EK2) ANTALYA

- Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, gün içerisinde hortumun da etkisiyle Aksu ilçesinde sera örtülerini uçurdu.Antalya'nın Aksu ilçesinde dün gece etkili olan kuvvetli yağış, Altıntaş ve Kundu mahallelerinde de etkili oldu. Altıntaş Mahallesi'nde yaklaşık 300 dekar tarım arazisi sular altında kalırken, Kundu Mahallesi'nde seraların içini su bastı ve kuvvetli esen rüzgar ve hortum sera plastiklerini yerinden söktü.Bölgede çilek üretimi yapan Mehmet Erüz, "10 yıllık emeğim boşa gitti" dedi.
12 yıldır çiftçilik yapan Erüz, "10 dönüm çilek seram yağış ve hortumdan dolayı kullanılamaz hale geldi. Biz yağıştan korkarken, sabah ve öğleden sonra yaşanan hortum seralarımızın örtülerini uçurdu. Bir yıllık emeğim heba oldu" diye konuştu.
Çilek seralarının yanı sıra domates seraları da hortumdan etkilendi. Sabah ve öğleden sonra çıkan hortum seraların plastik örtülerini yerle bir etti. Narenciye bahçeleri de sular altında kalan bölgede, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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