Akseki’de çıkan yangın devam ediyor

-Dumanlardan detay

-Söndürme çalışmaları detay

-Helikopter detay

-Mahalle detay



( ANTALYA )-Kepezbeleni mahallesindeki yangında 85 evden 76 evin tamamen yandı ANTALYA



- Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınının ardından dün de bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Hocaköy Mahallesi'nde çıkan yangın devam ediyor. Öte yandan Kepezbeleni mahallesindeki yangında 85 evden 76 evin tamamen yandığı öğrenildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine kadar ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazözle orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı noktalarda devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi. Aksekininin Hocaköy mahallesi Kepezbaşı mevkii, İnönü mevkii ve Güneykaya mahallesi Uşaklı mevkilerinde yangın devam ediyor. Öte yandan Kepezbeleni mahallesindeki yangında 85 evden 76 evin tamamen yandığı, bunların ise birçoğunun düğmeli ev olduğu belirtildi. Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden eski muhtar 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel cenazesinin ise mezarlıkta yapılan soğutma çalışmalarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

