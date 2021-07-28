Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

-Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Vali Hamza Aydoğdu'nun bir önceki şehidin babası Şenol Sarılmaz ile taziye sohbeti

-Şehidin naaşının baba evine getirilmesi

-Şehidin naaşı için helallik alınması

-Şehit Babası Mustafa Güçlüer'in cenaze aracında tabutu öpmesi

-Şehit naaşının camii avlusuna gelişi

-Şehidin tören askerler tarafından alanına getirilmesi

-Şehidin Halası Nazlı Aksu ve Kız Kardeşi Neziha Yılmaz'ın tabuta sarılması

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Şehidin cenaze namazının kılınması

-Şehidin naaşı için helallik istenmesi

-Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması

-Şehidin babası ve bir önceki şehidin babasının selam durması

-Şehidin annesi Aybeniz Güçlüer'in sağlıkçılar ve askerlerin koluna girmesiyle teselli edilmesi

-Cenaze aracının camii avlusundan ayrılması



( AKSARAY ) AKSARAY



- Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 2. Komando Taburu 7. Hudut Alay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer (24), Pençe Harekatı'nda Gorasbi Üs Bölgesi'nde görevli iken Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde çıktığı arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit düştü. Hakkari'de yapılan törenin ardından Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na, oradan da karayoluyla Aksaray’a getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, dua ve tekbirlerle babaevine getirilerek helallik alındı. Baba ocağındaki helallikte ailesi güçlükle ayakta dururken, acılı baba Mustafa Güçlüer (45) oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu son kez öperek sarıldı. Şehit Güçlüer için belde meydanında bulunan Hacı Sabri Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Askerlerin omuzunda cami avlusuna getirilen şehidin cenazesini karşılayan halası Nazlı Aksu (43) tabuta kapanarak ağıt yaktı. Şehidin kız kardeşi Neziha Yılmaz (23) da tabuta sarılarak, "Seni 1 buçuk senedir görmüyorum. Ağabey bırakma beni" diyerek feryat etti.Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Törene katılan vatandaşlardan alınan helalliğin ardından şehit Güçlüer'in cenazesi askerlerin omzunda belde mezarlığına götürülerek, burada dualar eşliğinde defnedildi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.



