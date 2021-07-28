Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
AKSARAY - Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AKSARAY - Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

AKSARAY - Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Otobüsü kaza yerinden kaldırma çalışmaları - Yolculardan Ali Akıncı'nın konuşması Aksaray 'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.Kerem Özbek (38) idaresindeki 01 AHT 106 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray - Ankara kara yolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı.Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaralı yolculardan Ali Akıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda sarsıldıklarını ve otobüsün aniden devrildiğini söyledi.

Otobüs yana doğru kayınca devrileceğini anladıklarını belirten Akıncı, "Sol koltuktakiler sağ koltuktaki yolcuların üstüne düştü. Sonra kurtarma ekipleri geldi." dedi.

Hastane Yolcu Otobüsü Özel Hastaneler 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı