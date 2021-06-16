Aksaray Valiliğinden şenlik havasında toplu sünnet töreni

-Sünnet eğlencesinden görüntü

-Vali Aydoğdu çocuklara harçlık vermesi

-Vali Aydoğdu Röp.

-Çocukların aileleri ile Röp.

-Köy meydanından görüntü

-Vali Aydoğdu aileler ile görüşmesi

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY )- Valilik tarafından sünnet ettirilen çocuklara harçlıklarını Vali Aydoğdu verdi- Vali Aydoğdu: “Devlet vatandaşıyla bütünleştiği zaman devlettir” AKSARAY



- Aksaray’da valilik tarafından organize edilen ve 17 çocuğun sünnet ettirildiği toplu sünnet töreni şenlik havasında geçti. Sünnet olan çocuklara harçlık ve hediyelerini veren Vali Aydoğdu, “95 köyümüzde 200’e yakın çocuğumuzu sünnet edeceğiz. Devlet vatandaşıyla bütünleştiği zaman devlettir” dedi.

Aksaray genelindeki tüm köylerde toplu sünnet için start veren Aksaray Valiliği ilk sünnet törenini merkeze bağlı Doğantarla köyünde gerçekleştirdi. Aksaray Valiliği tarafından Özel İdare Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen törende köyde bulunan 17 çocuk sünnet ettirildi. Sünnetin ardından köy meydanında düğün ve şenlik havasında çocuklara moral desteği sağlandı. Sünnet olan çocukları ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, aileler ile görüşerek çocuklara hediye ve harçlıklarını verdi. Çocukların önemine değinen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, pandemi sürecinde yeni çıkıldığına dikkat çekerek bu süreçte en çok çocukların etkilendiğini söyledi.



Çocuklara dokunmanın çok önemli olduğunun altını çizen Vali Aydoğdu, “95 köyümüzde 200’e yakın çocuğumuzu sünnet edeceğiz arkadaşlar. Gelecek ay içerisinde de bu köylerimizde çocuklarımızın hepsini sağlık taramasından geçireceğiz. Bütün çocuklarımıza yüzme öğreteceğiz. Böylece dokunmadığımız çocuk kalmayacak Allah’ın izniyle, bütün amacımız bu. Valilik olarak pandemi sürecinden çıktık. Bu pandemi sürecinden en çok etkilenen çocuklarımız. Artık şunu görmemiz gerekiyor, devlet vatandaşıyla bütünleştiği zaman devlettir. Devlet sosyal devlet olduğu zaman devlettir. Devlet vatandaşının ayağına gittiği zaman devlettir. Devlet bütün kibirden, üstenci bir bakıştan kurtulduğu zaman devlettir. Burada bu güzel manzarayı görmek bizi çok mutlu etti. Aksaray’ın güzelliklerini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz. Sloganımız şu; İyilik bulaşıcıdır, biz hep birlikte iyilikler yapmaya devam edeceğiz. Böylece dokunmadığımız kişi, gitmediğimiz köy kalmayacak. Bütün köylerimizde çocuklarımızla ilgileneceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Hakikaten bu pandemi süreci zordu. En çok çocuklarımız etkilendi. Çünkü bir çocuk oyun oynamıyorsa eksiktir. Oyun çocuğun kişiliğinin üzerinde önemli, olumlu bir etki oluşturuyor” dedi.

Çocuğu sünnet ettirilen Cennet Çaylan (24), “Çocuğumuz dün devlet hastanesinde sünnet oldu. Valimiz tarafından karşılandı tüm masraflar. Ailesinin durumu iyi olmayan 17 çocuk toplanıp hastaneye bedava servisle götürüldü” ifadelerini kullandı. Bir diğer anne Sıddık Amay (51) ise, “Allah razı olsun çok güzel oldu, bu ilk oldu köyümüzde. Valimiz çocuklarımıza hediye verdi” diye konuştu.

Ümmühan Oymak (26) da, “Uygulama ile ilgili önce bize haber verildi sünnet olması için. Sonra da götürdük çocuklarımız, tahlilleri falan yapıldı. Şükür sünnetimizde oldu. Valimize ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (YC-AH-

