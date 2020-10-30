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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Aksaray UMKE İzmir'in yaralarını sarmak için yola çıktı

Aksaray UMKE İzmir'in yaralarını sarmak için yola çıktı

112 İstasyonunda bulunan araçların detayı

Turab Deprem Amed Sağlık Personeli Şili 

-UMKE'nin yola çıktığı aracın detayı
-UMKE ekipmanlarının araç içinde detayı
-UMKE ekiplerinin aracı yerleştirmesi
-UMKE müdahale ekipmanlarının detayı
-Ambulansın içerisine çadırın yüklenmesi
-Çadırın ambulans içerisindeki detayı
-UMKE ekiplerinin araç başında istişaresi
-UMKE ekibinin araç başında detayı
-Araçların sirenler eşliğinde yola çıkması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) özel ekip ve donanımlı araçlarla İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme müdahale etmek için yola çıktı. Hacılar Harmanı Mahallesinde bulunan 1 Nolu 112 İstasyonunda 1 tane tam donanımlı kurtarma aracı ve 1 tane donanımlı ambulansı hazırlayan UMKE ekipleri Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda merkez üssü Ege Denizi olan İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışması yapmak için yola çıktı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Can Cansızlar nezaretinde kurulan 8 kişilik özel ekip 3 paramedik, 3 şoför ve 2 sağlık personeli tarafından oluşturuldu. Tam donanımlı araçlara arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemelerin yanı sıra, paramedik müdahale ekipmanları, sağlık setleri, acil müdahale ekipmanları ve UMKE ekiplerinin müdahaleler esnasında kullanacakları ekipmanlar yerleştirildi. Aynı zamanda da gerektiğinde UMKE ekiplerinin merkez oluşturabilmesi için büyük çadırlar ambulansa yerleştirildi.
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