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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AKSARAY - Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı

AKSARAY - Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı

- UMKE ekiplerinin yaralıya müdahalesinden görüntüler Aksaray 'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da taş kırma makinesinin haznesine düşen işçi hastaneye kaldırıldı.Organize Sanayi Bölgesinde inşaat malzemeleri üreten fabrikada taş kırma makinesinde çalışan Durmuş Konak (32), dengesini kaybederek makinenin haznesine düştü.Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Konak'ı ve kopan bacağını makineden çıkararak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Konak, yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk Müdahale Polis Fabrika Hastane Polis Ekipleri 

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