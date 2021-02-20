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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AKSARAY - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

AKSARAY - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Saat kulesi - Boş cadde ve sokaklar - Boş parklar Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorAKSARAY (AA) - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu. Aksaray 'da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.Kentte vatandaşlar, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.

Hafta Sonu Koronavirüs Alışveriş Karahisar Zabıta 

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