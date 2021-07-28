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Aksaray şehidini uğurluyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray şehidini uğurluyor

Aksaray şehidini uğurluyor

cenazenin gelişi

Şehit Terör Cenaze Çatışma 

-şehidin yakınlarından görüntü
-tabuttan görüntü
-dua edilmesi
-detaylar

( AKSARAY -2) AKSARAY

- Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgülü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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