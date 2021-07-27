AKSARAY - Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
- Şehidin baba evi - Şehidin evine asılan Türk bayrağı - Evin bahçesinde toplanan vatandaşlar - Şehit evi önünde bekleyen ambulanslarPençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildiAKSARAY (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in şehadet haberi, Aksaray 'daki ailesine ulaştırıldı.Şehidin babaannesi Neziha Güçlüer'in evine Türk bayrağı asıldı.Şehidin babası Mustafa ve annesi Aybeniz Güçlüer'in İstanbul'da ikamet ettiği ve Kurban Bayramı nedeniyle memleketleri Aksaray 'a geldikleri öğrenildi.Bekar olduğu öğrenilen şehit Güçlüer'in naaşı, yarın Ihlara beldesinde toprağa verilecek.
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