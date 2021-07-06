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AKSARAY - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
AKSARAY - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

AKSARAY - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

- Otomobilin şarampole devrilmesi - Kaza yeri - Kaza yapan araç - Otomobilin kopan motorundan detaylar Aksaray 'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.Mehmet Dilek (55) idaresindeki 34 NK 9012 plakalı otomobil, Ankara - Niğde Otoyolu Bozkır köyü yakınlarında ışıklı uyarı levhasına çarparak şarampole devrildi.Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları metrelerce öteye savruldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, sürücü Dilek ile otomobildeki Umut Acar (21) olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Şirin Acar (47) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Sağlık Ekibi Bild 

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