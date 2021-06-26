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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AKSARAY - Otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

AKSARAY - Otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Yaralıların ambülansa taşınmasıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.Ersin Artık (47) yönetimindeki 34 DKA 321 plakalı Muş Yolu Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) yönetimindeki 68 BG 809 plakalı temizlik malzemesi yüklü minibüs, Aksaray - Nevşehir Karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda çarpıştı.Olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, otobüs şoförü Artık ile otobüsteki 11 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlk Müdahale Altın Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

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