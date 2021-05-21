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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Aksaray Metrosu'nun tavanı aktı

Aksaray Metrosu'nun tavanı aktı

Metro girişinden görüntü

Sağanak Yağış Kaygan Zemin 

-Su sızan yerden görüntü
-Alınan önlemlerden görüntü

( İSTANBUL )- Sağanak yağış sonrası Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı İSTANBUL

- İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası Fatih’te bulunan Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı. Ekipler tarafından suyun aktığı yerlere ‘kaygan zemin’ uyarısı koyarak şeritle kapattı. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası Fatih’teki Aksaray Metro istasyonunun tavanından su aktı. Yağmur nedeniyle metro girişindeki alanın tavandan içeriye sızan yağmur sularından dolayı istasyon görevlileri önlem aldı. Tavanın aktığı bölgeyi ‘dikkat kaygan zemin’ uyarısı koyan görevliler şeritle alanı kapatarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
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