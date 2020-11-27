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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AKSARAY - 'Kovid-19' denetimleri

AKSARAY - 'Kovid-19' denetimleri

AKSARAY - "Kovid - 19" denetimleri - Polis ve zabıta ekiplerinin Kovid - 19 denetimleri - Vatandaşların maske takma konusunda uyarılması - Aksaray Aksaray 'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ve pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde belirledikleri yerlerde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, HES kodu uygulaması yaparak vatandaşları pazaryerlerine aldı. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüler maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıldı.Denetimlerde 9 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takmamaktan ceza kesildiği öğrenildi.

Toplu Taşıma Hijyen Denetimi Zabıta 

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