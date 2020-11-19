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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
AKSARAY - Koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

AKSARAY - Koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

- Narkotik köpeği "Bixi" ile evde arama yapılması - Köpeğin koltuk değneğine tepki vermesi - Koltuk değneği içinde saklanan uyuşturucu maddesinin ele geçirilmesi Aksaray 'da koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği bulduAKSARAY (AA) - Aksaray 'da operasyonda koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bixi" buldu, 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri S.S. (36), H.A.A. (37), E.K. (36) ve İran uyruklu A.T'nin (36), kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle yapılan aramalarda, koltuk değneği içine gizlenmiş çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ile ikametlerin gizli bölmelerinde esrar, sahte para, pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Metamfetamin Pompalı Tüfek 

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