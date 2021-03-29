Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray “Kırmızı” çizgisini çekti

Aksaray “Kırmızı” çizgisini çekti

Cadde ve sokaklarda yapılan çalışma

Polis Farkındalık Zabıta Polis Ekipleri Kışla 

-Yollara kırmızı ve beyaz çizgi çekilmesi
-Yaya geçitlerine insan figürü yapılması
-Yaya öncelikli yazıların yollara yazılması
-Belediye ve polis ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( AKSARAY ) - AKSARAY

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Aksaray’da kırmızı çizgiler çekildi. Yurt genelinde 30 Mart tarihinde yapılacak olan, "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" farkındalık etkinliği öncesi polis ve zabıta ekipleri tüm yaya geçitlerinde çizgi işlemlerini tamamladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Bakan Süleyman Soylu tarafından başlatılan, "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" etkinliği öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kırmızı çizgi çalışmalarına başladı.
Aksaray Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaya geçitlerini beyaz ve kırmızıya boyadı. Etkinlik kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilecek. Trafik emniyetinin kırmızı çizgisi olacak olan etkinlik 30 Mart 2021'de hayata geçirilecek. 26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak, trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda kalacak. (YC-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement