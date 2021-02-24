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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AKSARAY - Karantinada olması gereken temaslı sürücü yakalandı

AKSARAY - Karantinada olması gereken temaslı sürücü yakalandı

- Kovid - 19 temaslısı sürücünün ambulansa bindirilmesi - Polis ekiplerinin kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulaması - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun denetimlere katılması - Vali Hamza Aydoğdu'nun açıklamalarıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) temaslısı olduğu için evde karantinada bulunması gerekirken polis uygulama noktasında yakalanan sürücü ve otomobildeki 3 arkadaşına para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.Bankalar Caddesi'nde denetim gerçekleştiren polisler, Mehmet Ö'nün kullandığı 68 HV 085 plakalı otomobili durdurdu.HES kodu sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Mehmet Ö, görevliler tarafından izole alana alındı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ö'yü, işlemlerinin ardından öğrenci yurduna götürdü.Polis ekipleri sürücü Mehmet Ö. ve 3 arkadaşına toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. - "Normalleşebilmemiz için kurallara herkesin uyması gerekiyor"Denetimlere katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Bu kontrollerin artarak devam edeceğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:" Aksaray 'da normalleşebilmemiz için hep birlikte tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması gerekiyor. Bu pandemi sürecinde toplumun her kesimi çok sancılı günler yaşıyor. Okyanusları geçtik, artık derede boğulmamamız gerekiyor. Normalleşebilmemiz için kurallara herkesin uyması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu soğukta tüm caddelerde kontrol yapıyor. Tüm ekiplerimiz alanda. Artık ev gezmelerini tamamen bırakmamız gerekiyor. Bu kritik günleri en az hasarla atlatmamız gerekiyor. Kurallara ciddi anlamda uyarsak 15 gün içerisinde normalleşme sürecimizi başlatabiliriz."

Koronavirüs Karantina Para Cezası Akalan Sağlık Ekipleri 

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