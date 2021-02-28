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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray jandarması detektör Sala ile uygulamada

Aksaray jandarması detektör Sala ile uygulamada

Jandarmanın karayolunda görüntüsü

Jandarma Güvenlik Önlemi Narkotik Trol 

-Uygulama ve denetim görüntüsü
-Ekiplerin araçları durdurması
-Ekiplerin sorgu ve denetim yapması
-Jandarma köpeğinin araçlarda arama yapması
-Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da jandarma ekipleri, araçlarda narkotik detektör köpeği Sala ile denetim yaptı.Aksaray - Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında görev alan Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemeleri altında uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Günün belirli saatlerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği Sala ile araçları tek tek durdurarak denetim yapıyor. Jandarma ekipleri uzun namlulu silahlarla denetim ve uygulamanın güvenliğini sağlıyor. Jandarma ekipleri durdurdukları araç sürücüsü ve yolcular üzerinde GBT sorgusu, ehliyet, ruhsat ve araç sorgusu yaparken, öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolü de yaparak sürücü ve yolcuları uyarıyor.
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