Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı

Aksaray’ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı

Kar yağışından görüntüler

Uttu Kar Yağışı 

-Yollar ve ilçe meydan
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’ın Güzelyurt İlçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Aksaray’ın Güzelyurt İlçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaz örtüye bürüdü. İlçe merkezi olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köy ve beldelerde de etkili olan kar yağışı halen devam ederken bölgede her yer beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında boş kalan cadde ve sokaklarda da yollar kısa sürede kar tuttu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement