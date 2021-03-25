Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı

-Sokak ve caddelerin görüntüsü

-Araç trafiğinin görüntüsü

-Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması

-Yolda kalan araçların görüntüsü

-Kar temizliği yapan vatandaşların görüntüsü

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde gece başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri ve vatandaşlar yoğun bir kar temizleme çalışması yapıyor. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı. Gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü. Tarih ve kültürel mekanlarıyla turistlerin ilgi odağı olan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Hasandağı bölgesinde bulunan birçok belde ve köyde kar yağışı etkili olurken, Güzelyurt ilçesinde kar temizleme çalışmaları karayolları ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılıyor. Karayolları ekipleri ilçe merkezinde ve yollarda karları temizleyerek geniş çaplı çalışmalar yaparken, kaldırım ve dükkan önleri de vatandaşlar tarafından temizleniyor. Kar yağışının halen devam ettiği ilçede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



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