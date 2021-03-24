Aksaray güne beyaz örtüyle uyandı

-Park ve bahçeler

-Ağaçlar, cadde, trafik ve vatandaş

-Meydan “Aksaray” amblemi ile

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü. Aksaray’da gece yarısı başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Beyaz bir örtüye bürünen kentte vatandaşlar sabaha kar sürpriziyle karşılaştı. Kent genelinde yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı kent merkezinde de kendini gösterdi. Kent merkezinde Ulu Cami ve ağaçlık alanlarda beyaz örtüğünün güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluştu.



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