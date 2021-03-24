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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray güne beyaz örtüyle uyandı

Aksaray güne beyaz örtüyle uyandı

Ulu cami kar yağışı görüntüsü

Ağaçlı Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Park ve bahçeler
-Ağaçlar, cadde, trafik ve vatandaş
-Meydan “Aksaray” amblemi ile
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü. Aksaray’da gece yarısı başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Beyaz bir örtüye bürünen kentte vatandaşlar sabaha kar sürpriziyle karşılaştı. Kent genelinde yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı kent merkezinde de kendini gösterdi. Kent merkezinde Ulu Cami ve ağaçlık alanlarda beyaz örtüğünün güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluştu.
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