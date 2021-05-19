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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AKSARAY - Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü

AKSARAY - Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü

- Olay yerinden görüntüler - Elektrik akımına kapılan operatörün ambulansla hastaneye getirilmesi Aksaray 'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldüAKSARAY - Aksaray 'ın Eskil ilçesinde elektrik akımına kapılan vinç operatörü hayatını kaybetti.Eşmekaya beldesi Bakım Yaylası'nda bulunan su kuyusundaki arızalanan motoru çıkarmaya çalışan Hasan Dinç'in (27) kullandığı vinç, elektrik tellerine takıldı.Elektrik akımına kapılan vinç operatörü Dinç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Dinç'in cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Hastane Elektrik Akımı 

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