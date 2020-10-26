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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’daki sıkışmalı kazada ekipler zamanla yarıştı

Aksaray’daki sıkışmalı kazada ekipler zamanla yarıştı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Yaralı Kadın Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Sıkışan yaralıların araç içinde görüntüsü
-Sıkışan yaralıları kurtarma çalışması
-Yerde yatan yaralı kadının görüntüsü
-Ekiplerin yaralılara ilk müdahaleleri
-Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralıların görüntüsü
-Yaralıların ambulanslara taşınması
-Olay yerinden geniş açı detay görüntüler
-Yaralıların hastanede acile taşınma görüntüsü
-Genmiş detay görüntüler
-Ramazan Akar 56
-Kübra Akar 18
-Kader Akar 29
-Fadimana Akar 46

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralılar araç içerisinde sıkışırken, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Yardım ekipleri adeta zamanla yarıştı. Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 40. kilometresi Altınkaya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Altınkaya Köyüne gitmek için yola çıkan Kader A. (29) idaresindeki 68 ES 585 plakalı Toyota marka otomobil, Altınkaya Köy Kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişinde bulunan sokak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ramazan A. (56) ve Kübra A. (18) ve Fadimana A. (46) yaralandı. Yaralılardan Ramazan ve Kübra A. otomobilde sıkışırken, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma ekipleri yaralılar için adeta zamanla yarıştı. Bir taraftan sıkışan yaralılara müdahale eden ekipler, öte yandan diğer yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YA-YC-
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