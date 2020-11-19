Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’daki operasyonda koltuk değneğinden uyuşturucu çıktı

Aksaray’daki operasyonda koltuk değneğinden uyuşturucu çıktı

Polisin eve operasyon düzenlemesi

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Pompalı Tüfek 

-Polisin kapıyı açtırması
-İçerideki şahsın gözaltı
-Polis apartman merdivenlerinden çıkışı
-Polis eve girmesi
-Polisin koltuk değneğinde uyuşturucuyu bulması
-Bixi köpeğin araması
-Emniyet detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyen NSM ekipleri, koltuk değneği içine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Aksaray merkezde 3 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, “Torbacılar” olarak tabir edilen uyuşturucu tucarerine yönelik birçok araştırma ve takip yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.S. (36), H.A.A. (37), E.K. (36) ve yabancı uyruklu A.T. (29) isimli tespit etti. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı ikamet adresine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, uyuşturucu detektörü narkotik köpeği Bixi’nin de katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Yapılan aramalarda S.S. isimli şahsın ikametinde koltuk değneği içerisine gizlenmiş 28,56 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 fişek halinde 0,74 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca aynı ikamette bin 400 TL sahte para ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. H.A.A. ve E.K. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada da 34,75 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 fişek halinde 7,31 gram metamfetamin maddesi, pompalı tüfek ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirilirken, yabancı uyruklu A.T.’nin ikametinde yapılan aramada ise 16,77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı