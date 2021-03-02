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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Aksaray’da yüz yüze eğitim başladı

- Aksaray’da yüz yüze eğitim başladı

Okuldan görüntü

Sayılar Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Yüz Yüze 

-Öğrencilerden görüntü
-Teneffüste görüntü
-Eğitim öğretim alan öğrencilerin görüntüsü
-Kitap okuyan öğrenci
-Öğrencilerin sınıflara girişi
-Vali inceleme
-Vali açıklama
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda Aksaray’da okul öncesi, ilkokullar ile 8 ve 12 sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kent merkezinde eğitim ve öğretime başlayan Hacı Mustafa Demir İlkokulunda yerinde incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydoğdu yeniden başlayan eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Vali Aydoğdu burada yaptığı açıklamada, kademeli normalleşmeye geçişle birlikte alınan karar doğrultusunda Aksaray’da okul öncesi, ilkokullar ile 8 ve 12 sınıfların eğitim ve öğretime başladığını söyledi.

Vaka sayıları ile Aksaray’ın en riskli illerden arasında bulunduğunu belirten Vali Aydoğdu, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çocuklarımızın okulda kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aksaray da çok ciddi tedbirler aldık. Öğretmenlerimiz öğrencilerimiz okulda oldukları için çok mutlular bizim bu mutluluğu devam ettirebilmemiz için hep birlikte kurallara uymalı uymayanları da hep birlikte uyarmalıyız. Mavi rengin Aksaray’a yakışacağını düşünüyorum. Biz ne kadar kurallara uyarsak çocuklarımızda eğitim ve öğretimin içinde tutmuş olacağız” dedi.
Okul ve öğretmenlerine kavuşan minik öğrenciler ise kitaplarını özlediklerini belirterek okula kavuştukları için mutlu olduklarını dile g0etirdi. (YC-İP-
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