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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da yolcu otobüsünde şüpheli paket alarmı

Aksaray’da yolcu otobüsünde şüpheli paket alarmı

Olay yerinden görüntü

Polis Şüpheli Paket Efes Yolcu Otobüsü Trol 

-Otobüsün görüntüsü
-KOM-TEM-NSM ekipleri yolcuları indirmesi
-KOM-TEM-NSM ekipleri valizleri çıkartması
-KOM-TEM-NSM ekipleri valizleri, bagajı araması
-Yolcuların valizlerin başına geçirilmesi
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY )-Yolcular tek tek indirildi, valizler çıkarıldı, yolcu ve valizler bir bir arandı AKSARAY

- emniyeti alarma geçirdi. Bahse konu otobüs durduruldu, tüm valizler çıkarıldı, yolcular tek tek indirilerek valizler bir bir arandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Ahmet H. (48) idaresindeki 34 UG 4244 plakalı Mercedes-Benz marka yolcu otobüsü Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)’den kısa süreli durarak Diyarbakır'a gidecek yolcuları ve emanet kısmındaki valiz ve kolileri alarak yola çıktı. Yolcu otobüsüne yerleştirilen valiz ve kolilerden şüphelenen yolcular 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak otobüsün bagaj kısmına yüklenen bazı paketlerin şüpheli olduğu ihbarında bulundu. İhbarcının otobüsün Ankara’dan Aksaray’a hareket ettiğini, Aksaray’dan da Diyarbakır'a gideceği bilgisini vermesi üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti. En ufak bir olumsuzluğu göz önünde bulundurarak geniş çaplı güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri otobüsü E-90 Karayolu Karasu Kavşağında durdurdu. Güvenlik önlemleri altında yolcular tek tek otobüsten indirildi. Bagajdaki valiz ve paketler polisin kontrolünde sahipleri tarafından çıkartıldı. Valizler ve yolcular bir bir arandı. Yapılan aramalarda her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken herkes rahat bir nefes aldı. Otobüs yolcuları ile birlikte Diyarbakır’a gitmek üzere yeniden yola çıktı.
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