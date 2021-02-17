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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Yolcu Otobüsü Kar Yağışı Direksiyon 

-Otobüsün görüntüsü
-Otobüs içinde sıkışan yaralı kurtarma çalışması
-Ambulansın hastaneye gelişi
-Ambulanstan yaralıların indirilmesi
-Otobüs şoförü Röp.
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kar yağışı, tipi ve yolun buzlanmasından dolayı yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa - Niğde seferini yapan Veli E. (48) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı Mercedes marka Niğde İnan Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray’a 42 kilometre kala kar yağışı ve yolun buzlanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 21 yolcu 2 şoförün bulunduğu otobüste 23 kişi yaralanırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otobüs içinde sıkışan bir yaralı kurtarma ekipleri tarafından yarım saat süren çalıma sonucu kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 23 yaralıdan Ramazan E. (70), Selda A. (39) ve Erol A. (43) olmak üzere 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Veli Erdem, “Olay, seyir halinde geliyorduk. Ani bir tipiye girdik. Araba kaydı gitti. Bursa’dan geliyorduk” dedi.

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