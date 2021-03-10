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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

Aksaray’da yol ortasındaki camisiz minare şaşırtıyor

Kavşağın drone ve aktüel görüntüsü

Yeni Cami Aktüel Irak Yol Yapımı 

-Yol ortasındaki minarenin drone ve aktüel görüntüsü
-İlçe halkı ile Röportaj
-Yollardan ve trafik görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY -DRONE) AKSARAY

- Aksaray’da camisi yıkıldıktan sonra hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için yol ortasında bırakılan minare görünümüyle herkesi şaşırtıyor. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesindeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapımı gerekçesiyle taşınarak yıkıldı. Caminin yıkılmasının ardından minaresi hem görsel hem de mahallede dört yolu birleştiren kavşakta makas görevini görmesi için bırakıldı. Çankaya Mahallesinde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken, görünümüyle herkesi şaşırtıyor. “Cami uçtu minaresi de böyle kaldı” İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1957 yılında yaptırılan bir cami olduğunu belirterek, “Bu cami 1957 yılında yapıldı ve cemaatin olmadığından 300 metre ileriye taşındı. Şimdi şu anda böyle minaremiz bu şekilde dikili kaldı” dedi.
Mehmet Gündüz (67) ise, “Burası eski tarih, 1957’de yapılmış burası. 57 tarihinde bu cami Ortaköy’ün birinci ve ikinci camilerinden. Cami biraz eskimişti. Onun için camimiz yıkılarak taşındı. Cami uçtu minaresi de böyle kaldı. Biz de istiyoruz ki bu böyle eser kalsın, gitmesin” diye konuştu.

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