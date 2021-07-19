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- Aksaray’da yoğun trafiğe polisten sıkı denetim
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Aksaray’da yoğun trafiğe polisten sıkı denetim

- Aksaray’da yoğun trafiğe polisten sıkı denetim

Yoğun trafik görüntüsü

Alışveriş Kural İhlali Emniyet Kemeri Trafik Yoğunluğu Trafik Cezası 

-Araç kuyrukları görüntüsü
-Polis ekipleri müdahale
-Polis ekipleri düdük çalarak trafiğe yön vermesi
-Usulsüz parkların fotoğraflanması
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da Kurban Bayramı alışverişini yapmak için çarşıya akın eden vatandaşların kullandığı araçlar trafik yoğunluğuna neden olurken, trafik ekipleri şehrin işlek caddelerinde uygulama yaparak geniş güvenlik önlemleri aldı. Aksaray'da Kurban Bayramı için alışverişi son güne bırakan vatandaşlar arefe gününde çarşıya akın etti. Araçlarıyla çarşının birçok işlek caddesinde yoğunluğa neden olan araçlar uzun kuyruklar oluştururken, bu yoğunluğa bir de gurbetçilerin memleketlerine gelmesi eklenince trafik adeta felç oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin 12 farklı noktasında trafik yoğunluğuna karşı önlem aldı. 12 farklı noktada 20 ekiple görev alan trafik polisleri özellikle trafiği etkileyen hatalı parklara geçit vermedi. Yapılan denetimlerde araçlarını usulsüz park eden sürücülere uyarılar yapılırken, araçlar bekletilmeden gönderildi. Aracını terk edip dövize, eczaneye, pastaneye ve mağazaya giden vatandaşlara uyarılar yapıldı. Bir kaç defa yapılan uyarıların ardından trafik polisleri tarafından çekilmeyen araçların plakası fotoğraflanarak trafik cezası kesildi. Ayrıca trafik ekipleri direksiyon başında telefon kullanımı, emniyet kemeri takmamak ve usulsüz araç park etmek başta olmak üzere birçok kural ihlalinde cezai işlemler uyguladı. Bankalar Caddesi, Turizm Caddesi, Ankara Caddesi, Ebulfeyz Elçibey Caddesinde kurallara uymayan araç sürücülerine 6 farklı maddeden toplamda 12 bin 700 TL para cezası kesildi. Uygulamaların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi. (YA-YC-FM-
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