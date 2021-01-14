Aksaray’da yılın ilk karı...Karın tadını çocuklar çıkardı

-Kar yağışı trafik görüntüsü

-Kar yağışı yaya görüntüsü

-Kar yağışı vatandaşların görüntüsü

-Kar yığışı çocukların kartopu oynaması

-Çocuklar ile röp.

-Vatandaşlar röp.

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da öğle saatlerde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan kuraklığın ardından Aksaray’daki kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte kentin birçok yeri beyaza büründü. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklarda sokaklarda kartopu oynayarak eğlendi. Yağış nedeniyle trafikte de kısmen duraklamalar olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının gün boyu sürmesi beklendiği öğrenildi. Kar yağışı sonrası vatandaşlar da, yağışla birlikte bereketin geldiğini ifade ederek mutluluklarını dile getirdi. Kartopu oynayan çocuklar ise, kar yağışı bayram sevincine benzeterek mutluluklarını dile getirdi.



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