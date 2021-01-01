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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Aksaray’da yeni yılın ilk gününde kısıtlamaya uyuldu

Aksaray’da yeni yılın ilk gününde kısıtlamaya uyuldu

Drone görüntüsü

Yeni Yıl Hayvan Sokak Hayvanları 

-Boş sokak ve caddeler görüntü

( AKSARAY -DRONE) AKSARAY

- Aksaray'da 2021 yılının ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşların evde olmasıyla sokaklar boş kaldı. Yurt genelinde korona virüs önlemleriyle dün akşam saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray'da sokak ve caddeler boş kaldı. Yeni yılın ilk gününe sessizlikle başlayan Aksaray'da bahardan kalma bir hava ile evlerinde kalan vatandaşlar 2021 yılının ilk gününde dışarıya çıkmayınca en işlek caddelerde de sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın ilk gününde sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelgeyle izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü.
Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak sokağa çıkan vatandaşın da çok az olduğu görüldü.
Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı. Öte yandan, kentin boş hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehir tamamen boş gözlemlendi.
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