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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında

Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında

MOBESE kameralarında kaza anlarının görüntüsü

( AKSARAY ) - AKSARAY

Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Dikkatsizlik 


- Aksaray’da elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazada çarpışmanın etkisiyle 2 genç savrularak yola düştü. Aksaray’da dikkatsizlik sonucu yaşanan 2 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. İlk kaza Tacin Mahallesi 100. Caddede yaşandı. Dönel kavşakta meydana gelen trafik kazasında kavşaktan geçmek isteyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her 2 otomobil de refüje çıktı. Diğer kaza ise Büyük Bölcek Caddesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Ankara Caddesi'nden Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden ve kırmızı ışıkta geçen elektrikli motosiklet ile yan yoldan gelen otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet üzerinde bulunan 2 genç çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düştü. İki genç ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. (YC-FM-
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