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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında

Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında

Kazaların MOBESE kamerası görüntüleri

( AKSARAY ) - AKSARAY

Trafik Kazası Dikkatsizlik Ticari Araç Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Aksaray’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. İlk kaza Gündoğdu Caddesi üzerinde yaşandı. Kalealtı Caddesinden gelerek caddeye çıkan otomobil ile caddeden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Diğer kaza ise Coğlaki Kavşağında yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (YC-FM-
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